В «Слуге народа» считают, что Разумков, Смешко и Гройсман будут конкурировать друг с другом

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко считает, что на парламентских выборах экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, лидеры партий «Украинская стратегия Гройсмана» и «Сила и честь» Владимир Гройсман и Игорь Смешко будут конкурировать друг с другом.
«Социология говорит, что пока они — во второй лиге. И поэтому, скорее всего они будут конкурировать друг с другом. Пока что потенциальный электорат — Разумкова и Смешко очень близок. Каждый из них публично заявлял, что он консерватор. И это может привести к тому, что они объединятся, и на такое объединение тоже будет интересно посмотреть», — сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, не станут ли Гройсман, Смешко и Разумков основными конкурентами «Слуги народа» на парламентских выборах.
Он также считает, что будет конкуренция на выборах между Евгением Мураевым (лидер партии «Наши» — Ред.) и Разумковым.
«Смогут ли они все попасть в парламент? Это зависит от многих факторов. В первую очередь от того, когда и по какой системе пройдут выборы. Пока что они планируются в 2023 году по системе открытых списков с региональной привязкой. Эта система кроме всего прочего сложна тем, что нужно иметь минимум 130 ходовых кандидатов — по пять кандидатов на округ (26 округов). Где взять партии 130 кандидатов? „Слуге“ с этим проще. У нас есть минимум — выбор из нардепов, из местных председателей облсоветов, голов громад. В каждой области мы точно десяток хороших кандидатов найдем!» — отметил Корниенко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016