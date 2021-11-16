В Раду проходят партии Разумкова, Мураева и Гройсмана

Восемь политических партий преодолели бы проходной 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проводили в ближайшее время, свидетельствуют данные исследования Социологической группы «Рейтинг», проведенного 10-13 ноября.

За партию «Слуга народа» проголосовали бы 18% определившихся с выбором респондентов, за партию «Европейская солидарность» — 13,9%, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10,7%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 10,1%, за предполагаемую партию экс-спикера Дмитрия Разумкова «Разумная политика» — 7,9%, за партию «Сила и честь» — 6,4%, за Партию Мураева «Наши» — 5,5%, за «Украинскую стратегию Гройсмана» — 5%.

У Радикальной партии Олега Ляшко приближающийся к проходному барьеру рейтинг (4,5%), что дает шансы на попадание в парламент.

За партию «УДАР Виталия Кличко» намерены проголосовать 3,7% определившихся с выбором респондентов, за партию Шария — 3,1%, за Всеукраинское объединение «Свобода» — 2,1%, на «Народный фронт Яценюка» — 1,8%, за партию «Голос» — 1,7%, за Объединение «Самопомич» — 1,6%, за партию «За майбутне» — 1,5%, за «Наш край» — 1,1%, за остальные партии вместе взятые — 1,6%.

В ходе исследования было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех подконтрольных правительству областях методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования при доверительной вероятности 0,95 не более 2%.