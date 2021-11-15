Столтенберг признал отсутствие консенсуса по поводу приема Украины в НАТО

В настоящее время среди стран-членов НАТО нет консенсуса для полноправного членства Украины в Альянсе.
Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью «Axios on HBO».
Журналист Джонатан Свон отметил, что «Украине обещали членство в НАТО еще в 2008 году, но ничего не произошло. На них напали, их территорию захватили... Она до сих пор захвачена Россией».
Столтенберг признал разочарование украинцев в связи с обещанием членства в НАТО в 2008 году, но отметил, что членство может быть достигнуто только в том случае, если все 30 стран-членов поддержат его, однако пока «нет консенсуса относительно приглашения Украины в полноценные члены НАТО». Столтенберг также напомнил, что для того, чтобы стать членом НАТО, нужно соответствовать стандартам Альянса.
Кроме того, Столтенберг сказал, что НАТО внимательно следит за «необычными» передвижениями российских войск у границы с Украиной и что Украина не подпадает под действие пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.
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