Киву лишили права на наградное оружие

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во вторник, 16 ноября, подписал приказ, которым лишил права народного депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву на наградное оружие, выданное в 2015 году.

«Сегодня подписал приказ, которым лишил права народного депутата Илью Киву на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание — его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени Украинского государства. Перед законов все равны. Народные депутаты — не исключение. Так же мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокационных действий или разжигать ненависть в обществе», — сказал Монастырский в видеообращении, опубликованном в Facebook во вторник.

До конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, и процесс оформления оружия будет упрощен.

«Каждый должен помнить, что оружие — это ответственность. А иметь наградное оружие — это большая честь и никто не имеет права эту честь разорять недостойным поведением! Безопасность граждан и честь государства — превыше всего! Слава Украине!», — подчеркнул министр.

Как сообщалось, к народному депутату партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве во вторник утром пришли правоохранители с обыском в рамках расследования уголовного производства о незаконном обращении с оружием.