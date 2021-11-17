Miramax судится с Тарантино из-за NFT по «Криминальному чтиву»

Кинокомпания Miramax через суд потребовала запретить режиссеру Квентину Тарантино продавать на электронном аукционе вырезанные сцены из его фильма «Криминальное чтиво», сообщили The Wall Street Journal и The Hollywood Reporter.
«Оставленные без контроля действия Тарантино могут ввести в заблуждение, что в его предприятии участвует и Miramax. И это также может заставить других поверить в то, что у них есть права на проведение аналогичных сделок, в то время как на самом деле права, необходимые для разработки, продвижения и продажи NFT, связанных с библиотекой Miramax, принадлежат кинокомпании», — говорится в иске.
Адвокаты Тарантино не согласны с требованием Miramax и считают, что он действовал в рамках закона. Согласно копии контракта режиссера со студией, он оставил за собой права на публикацию сценария, книг по фильму, саундтрек к нему, потенциальные сиквелы и ремейки.
О том, что Тарантино выставит на продажу коллекцию NFT, в которую войдут семь вырезанных сцен из фильма «Криминальное чтиво», оригинальный рукописный сценарий картины, а также его собственные аудиокомментарии, стало известно в начале ноября. Как сообщал CNBC, невзаимозаменяемые токены выпустят на платформе Secret Network. Контент смогут увидеть только обладатели NFT, имена покупателей останутся в секрете.
Невзаимозаменяемый токен, или NFT, — это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы. С помощью NFT можно закрепить права на какой-либо уникальный объект: произведение искусства в единственном экземпляре, предмет в компьютерной игре или даже недвижимость.
«Криминальное чтиво» вышло в 1994 году. Это второй фильм Тарантино, ставший визитной карточкой режиссера. В картине снялись Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман и Брюс Уиллис. Фильм был удостоен «Оскара» за лучший сценарий, а также «Золотой пальмовой ветви» — высшей награды Каннского кинофестиваля.
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