Меркель после отставки расширит свой офис за счет бюджета

Собственный офис и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель после ее ухода с поста расширится до девяти человек, платить которым будут за счет бюджета, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на письмо Министерства финансов ФРГ.

Меркель предоставят руководителя офиса с окладом €10 412 и его заместителя. Помимо этого, в бюро будут работать два секретаря, два референта, один офисный работник и два водителя. Их содержание будет осуществляться за счет упразднения должностей в Минобороны Германии.

Как отмечает издание, обеспечение работы офисов бывших канцлеров и президентов ФРГ неоднократно критиковали. В 2019 году комитет бундестага по бюджету проголосовал за то, чтобы ограничить число сотрудников таких бюро до пяти, а также ограничить уровень их зарплаты.

Планы относительно устройства офиса Меркель также вызвали критику. «Госпожу Меркель всегда изображали скромным канцлером. Очевидно, с этим покончено. Роскошная обстановка вашего будущего офиса создает впечатление, будто вы хотите открыть теневое ведомство канцлера. Очевидно, что министр финансов Шольц по уши в долгах перед вами. Другого объяснения этим излишествам нет», — заявила замглавы Левой партии Гезине Лётч.

Меркель была канцлером Германии с 2005 года (четыре срока), а также возглавляла Христианско-Демократический союз (ХДС). О своем уходе с поста по окончании очередного срока она сообщила еще в 2018 году.

26 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании полномочий на посту главы правительства. Она будет исполнять обязанности канцлера до формирования нового кабинета министров.

Как рассказала Меркель, она еще не знает, чем будет заниматься после ухода с поста, однако это будет не политика. По ее словам, пока среди планов — «читать и спать», а потом «в голову придут и другие». «Многие годы я полностью концентрировалась на той повестке дня, которая мне была дана, и мне всегда приходилось быть наготове. Одна из задач главы правительства состоит в том, что необходимо немедленно отреагировать, если что-то случается. А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать», — пояснила Меркель.

После отставки бывший канцлер будет получать пенсию около €15 тыс., сообщал Focus со ссылкой на подсчеты немецкого Союза налогоплательщиков. Как пояснило издание, такая сумма обусловлена длительным пребыванием Меркель в бундестаге и сроком ее службы на посту федерального министра и канцлера.