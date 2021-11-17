Завершено расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане

Завершено досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича и 9 бывших высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы, сообщает Офис генпрокурора.

«Поскольку бывшие высокопоставленные чиновники с 2014 года скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось по специальной (заочной) процедуре», — говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства.

По информации Офиса генпрокурора, стороне защиты сообщено о завершении расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования. «После ознакомления защитников с материалами дела обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о рассмотрении дела in absentia», — подчеркивается в сообщении.

Расследованием установлено, что экс-президент, бывшие глава Службы безопасности, министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД Украины в Киеве и их заместители, командующий внутренними войсками МВД Украины, министр обороны Украины, командир столичного полка милиции особого назначения «Беркут» хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти экс-президента.

«Превышая власть и служебные полномочия и без законных оснований они организовали применение сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов», говорится в сообщении.

Так, согласно информации Офиса генпрокурора, члены преступной группы во главе с экс-президентом в первой половине дня 18 февраля 2014 года организовали силовой разгон участников уличного шествия в Верховную Раду в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента Украины.

«Кроме того, во второй половине дня 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом „антитеррористической операции“. А утром 20 февраля — расстрел митингующих сотрудниками „черной роты“ Беркута и вооружения „титушек“ огнестрельным оружием», отмечается в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе, к смерти 67 гражданских лиц.

Всего пострадали 887 гражданских и 132 правоохранителя, также нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 млн грн.

«Подозреваемым инкриминирована организация совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений на убийства, также организации террористического акта (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 1, 5, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 3 статьи 28, ч. 3 статьи 27, ч. 2 статьи 15, пункты 1, 5, 12 ч. 2 115, ч. 3 статьи 28, ч. 3 статьи 27, ч. 2 статьи 121, ч. 3 статьи 28, ч. 3 статьи 27, ч. 3 статьи 258 УК Украины)», — информируют Офис генпрокурора.

В рамках уголовного производства расследовано более тысячи эпизодов преступных действий. Материалы производства насчитывают более 1500 томов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.