В ФРГ расследуют причастность Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ЕС

Власти Германии расследуют причастность президента Беларуси Александра Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники.

Немецкие следователи считают, что посредством организованной на государственном уровне перевозки мигрантов Лукашенко хочет шантажировать Европу с целью снятия санкций с Минска. По оценке федеральной полиции ФРГ, с начала августа через Беларусь в Германию (через территорию Польши) нелегально добрались почти 4 тыс. иностранцев, из них только за первую неделю октября — 1 183. Речь, прежде всего, идет о сирийцах и иракцах.

Как пишет Bild am Sonntag, мигранты вылетают в Беларусь из аэропортов Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция) и с середины сентября по белорусской студенческой визе из Дамаска. По прибытии в Минск пограничники или милиция якобы доставляют их к польской границе. За помощь в незаконном пересечении границ ЕС они платят белорусской стороне около €4 тыс., утверждает газета.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в ЕС, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.