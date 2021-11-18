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Пять тачек «украдены» у FAVBET. Остались еще две

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Крутые тачки, солнечное побережье и незабываемые эмоции. Это не описание рекламного ролика FAVBET или вашей любимой игры детства. Это результаты третьего этапа промо «Угони тачку у FAVBET», который стартовал 13 сентября.

За это время мы узнали имена пяти владельцев Ford EcoSport, а еще 12 счастливчиков выиграли поездку в Европу на мировые спортивные события в рамках Favbet Experience. Теперь в Киеве и Тернопольской области станет на пять Ford EcoSport больше. Михаил, Евгений и Дмитрий будут разъезжать по улицам столицы, а Михаил будет катать на новом автомобиле по живописной Галичине.

Розыгрыши проходят каждый вторник в прямом эфире на ютуб-канале FAVBET, где Женя Янович и звездные гости выбирают победителей.

Победители второго этапа турнира, который проходил летом во время Евро-2020, уже наслаждаются новенькими автомобилями. Главный приз Jaguar XE выиграл Игорь из Харькова. Во время звонка мужчина не сдерживал эмоций и признался, что впервые в жизни сумел выиграть в промо и сразу Jaguar XE.

Шесть победителей третьего этапа успели поддержать партнера FAVBET Динамо на выезде в Барселоне и насладиться «Эль Классико». Трое победителей турнира впервые отправились за границу и сразу в Испанию. За четыре дня в Каталонии ребята успели прогуляться по культовым местам Барселоны, попробовать национальную кухню, поддержать бело-синих на «Камп Ноу» и получить кучу впечатлений. И все это в компании актера комедийной студии «Мамахохотала» Олега Маслюка.

Компанию победителям, отправившимся на «Эль Класико», составили юмористы ютуб-проекта «Львы на джипе». Путешествие прошло максимально положительно и весело. Убедитесь в этом, просмотрев видео.

Масштабное промо от FAVBET стартовало весной этого года и проходит в три этапа. Последний этап продлится до начала декабря. Еженедельно будет разыгрываться куча ценных призов, путешествия на мировые спортивные события, Ford Ecosport, а в финале — Jaguar XE.

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Четверг, 18 ноября 2021
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