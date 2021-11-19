США намерены одобрить бустерные прививки от COVID для всех взрослых

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, как ожидается, в пятницу разрешит применение бустерных (третьих) доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, а также аналогичного препарата корпорации Moderna для всех совершеннолетних жителей страны. Об этом сообщила в четверг американская газета Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, данный шаг сделает ревакцинацию доступной для миллионов американцев старше 18 лет, что особенно актуально перед зимними праздниками. Как констатируется в публикации, в администрации США растет обеспокоенность «недавним увеличением числа случаев заражения новым коронавирусом в стране».

В сентябре Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США разрешило ревакцинацию от коронавируса нескольких наиболее уязвимых групп населения препаратом от Pfizer и BioNTech. В октябре было одобрено применение для этих же целей вакцины от Moderna.

Указанные производители добиваются того, чтобы их препаратами можно было ревакцинировать в США не только уязвимые группы граждан, но и всех взрослых жителей страны.