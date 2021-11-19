Монастырский хочет 17 млрд гривен на обустройство госграницы с Россией и Беларусью

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал Верховную Раду предусмотреть в государственном бюджете на 2022 год около 17 млрд грн на строительство государственной границы на участках с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

«Мы должны с вами четко определить и заложить в государственный бюджет следующего года необходимые средства на строительство государственной границы в двух критически важных участках — с Российской Федерацией и с Республикой Беларусь... Фактически на сегодняшний день такая работа по инженерному обустройству современной украинской границы оценивается и будет стоить около 17 млрд грн... Я обращусь к вам, уважаемые коллеги (речь идёт о народных депутатах — Ред.), с тем, чтобы в бюджете на 2022 год, а скоро будет второе чтение этого документа, вы предусмотрели необходимые средства для обустройства государственной границы», — сказал министр в ходе «Часа вопросов к правительству» в парламенте в пятницу.

Он уточнил, что общая протяженность такого участка с РФ по суши составляет 1505 км, а Беларусью — 1084 км.