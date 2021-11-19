ГБР до сих пор даже не допросило «слугу» Трухина по делу о ДТП с его участием

Государственное бюро расследований (ГБР) до сих пор не допросило депутата Верховной Рады Александра Трухина («Слуга народа») по делу о ДТП после проведения ряда экспертиз.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

Ведомство отмечает, что по делу допрошено более 10 свидетелей, но Трухин не допрашивался.

Вопрос о его допросе, как уверяют в ГБР, будет решен после проведения назначенных экспертиз и получения экспертных заключений.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) назначило девять экспертиз по делу о ДТП с участием депутата Верховной Рады Александра Трухина («Слуга народа»), видеозапись момента ДТП в бюро никем не передавалась и отсутствует в деле.

За два месяца расследования ГБР даже не смогло установить, кто был за рулем автомобиля скандального ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Audi-A8, среди которых был Трухин, водитель автомобиля Ford Kuga и его пассажиры, в частности глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, и два пассажира автомобиля Daewoo — дети, получили телесные повреждения.

Полиция передала дело о ДТП с участием Трухина в ГБР.