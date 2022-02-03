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Трухину стыдно?

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
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Трухину стыдно?

Скандальная история с ДТП депутата от «СН» Трухина — это больше, чем история с сокрытием преступления. Этот случай — как лакмусовая бумажка — проявляет суть и характер политической культуры господствующей молодой политической элиты.

Нам давно и хорошо знаком принцип «не пойман — не вор». Этот полу-бытовой принцип отражает определенную политико-правовую культуру, связанную с определением преступления и наказания, устойчивой правовой традицией и нормами гражданского права. «Вор», преступник должен быть обличен, наказан в судебном порядке и при этом имеет право на защиту.

Но как быть, если сама система исключает возможность «поймать», доказать и наказать? Если вместо презумпции невиновности утверждается принцип презумпции неприкасаемости? И если единственным способом сдвинуть ситуацию с «мертвой точки» является альтернативная система оглашения факта преступления, действие общества «в обход» замороженных правовых процедур?

Для политологов и знатоков права тут огромное поле для анализа и выводов о природе и характере политико-правовой системы. Очевидно, что такая система не имеет ничего общего с процедурами правового государства, а ближе, скорее, к феодальному праву и сословной неприкасаемости.

Но меня заинтересовало вот это самое «стыдно». Сказал это человек, уличенный видеофактами своего преступления и попытками уйти от наказания, совершая при этом и новые преступления (попытка дать взятку, использовать свое положение, уйти от криминальной ответственности).

Что же это за «стыдно» такое, которое стало возможно только через год, после широкой огласки новых фактов, включая видеофиксацию поведения этого господина?

«Стыдно» — это не «виновен». «Стыдно» — это когда не увернешься от общественного мнения и осуждения, когда независимо от правовых последствий твой поступок был признан как преступный самим обществом. Такая реакция характерна для «традиционных обществ», «провинциальных культур», общинного уклада, — «культуры стыда» в широком смысле. В отличие от «культуры совести», городской культуры с более развитым индивидуальным сознанием и чувством лично ответственности за поступки и проступки.

Это удивительная метаморфоза украинской политики. Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им — «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.

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Власть сейчас — это большое село, со своим кумовством, порукой, сокрытием и прикрытием. В прошлые времена, когда традиции старого общества «культуры стыда» были крепче любого закона, именно такие механизмы «общинного осуждения» работали мощнее любого следствия и ареста. Измазанные заборы, толпы возмущенных соседей-односельчан и оглашение на площадях работали похлеще судебного приговора. Может, так и надо с нашим «политическим селом»?

Но все же Украина — не село. И это сохраняет надежду на другое будущее. И на возрождение нашей «культуры совести».

P.S. Трухин исключен из партии «СН». Только сейчас. Коллективный стыд — тоже примечательная штука. Только когда прижало...

Андрей Ермолаев, Александр Трухин
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Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
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