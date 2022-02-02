В ГБР уверяют, что у них не было записей по ДТП с участием нардепа Трухина

В распоряжении следствия не было материалов, которые обнародовали журналисты по ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, заявляют в Государственном бюро расследований (ГБР).

«Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания „Украинская правда“, к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. Подчеркнем, что следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, сотрудникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам», — говорится в сообщении Бюро, размещенном на сайте ведомства.

Как сообщалось, 23 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата Трухина.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Audi-A8, среди которых был Трухин, водитель автомобиля Ford Kuga и его пассажиры, в частности глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, и 2 пассажира автомобиля Daewoo — дети, получили телесные повреждения.

ГБР до сих пор не установило личность человека, находившегося за рулем автомобиля и по вине которого произошло ДТП.

Вчера Украинская правда выложила видео, на котором видно, что депутат Трухин пытается скрыться с места ДТП, подкупив полицейских.