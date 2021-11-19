Саакашвили стало хуже, его переведут в военный госпиталь

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили будет переведен из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори, заявил в пятницу на брифинге министр юстиции страны Рати Брегадзе.
«Мы предлагаем госпитализировать заключенного Саакашвили в военный госпиталь города Гори. Это место, где его здоровье и безопасность будут максимально защищены государством. Этим решением мы защищаем не только здоровье и жизнь Михаила Саакашвили, но и многих других людей», — заявил министр.
Он отметил, что после завершения курса лечения Саакашвили будет переведен в Руставскую тюрьму.
«Мы хотим четко заявить, что в случае любых провокаций со стороны оппонентов, которые могут помешать перевозке заключенного и затем работе медицинского персонала, Саакашвили будет возвращен в тюремную больницу и любой правонарушитель строго ответит перед законом», — сказал министр.
До этого омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что у Саакашвили развилось опасное осложнение — судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.
В распространенном в пятницу заявлении омбудсмен ссылается на заключение группы врачей, созданной по ее инициативе для оценки состояния Саакашвили.
По мнению омбудсмена, вышеуказанное неврологическое расстройство, характеризующееся возможным поражением головного мозга, было вызвано из-за того, что Минюст и специальная пенитенциарная служба не учли вовремя рекомендации врачей и прогноз серьезных осложнений.
Как считает Ломджария, для полноценной оценки очаговых процессов в головном мозге необходимы МРТ/МРА обследования, включая МР-венографию головного мозга.
Она также отмечает, ссылаясь на мнение врачей, что состояние Саакашвили может еще больше ухудшиться — есть высокая вероятность развития эпилептического статуса или комы, что может вызвать энцефалопатия Вернике и что может привести к летальному исходу.
Омбудсмен призвала перевести Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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