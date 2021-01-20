Камала Харрис вступила в должность вице-президента США

Торжественная церемония инаугурации 49-го вице-президента США Камалы Харрис состоялась в среду на ступенях Капитолия.

Она принесла присягу на верность конституции и стране.

Американский сенатор и юрист Камала Харрис вошла в историю уже в тот момент, когда Джо Байден летом 2020 года номинировал ее на роль вице-президента. На второй по значимости должности в США она стала не только первой женщиной, но и первым представителем не белого населения Америки.

Камала Харрис получит полномочия президента в случае, если Байден — самый возрастной президент США в истории страны — по какой-то причине не сможет их выполнять.