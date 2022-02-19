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Вице-президент США заявила о расхождении между словами и действиями России

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Вице-президент США заявила о расхождении между словами и действиями России

Действия России не отвечают их словам, заявила вице-президент США Камала Харрис.

«Как президент Джо Байден ясно сказал, США, наши союзники по НАТО и наши партнеры были и остаются открытыми к серьезной дипломатии. Мы положили на стол конкретные предложения. Мы призывали и взаимодействовали с Россией через НАТО, ОБСЕ, ООН, двусторонние диалоги. Мы действовали добросовестно. Россия продолжает заявлять о готовности к переговорам, в то же время она сужает пути для дипломатии, их действия просто не отвечают их словам», — сказала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Она обратила внимание на сценарий агрессии РФ.

«Как мы говорили все это время, существует сценарий российской агрессии. И этот сценарий очень знаком всем нам. Россия будет заявлять о неведении и невиновности, она будет создавать ложные предлоги для вторжения, она будет накапливать войска и огневую мощь. Мы сейчас получаем отчеты о провокациях и мы видим, как Россия распространяет дезинформацию, ложь и пропаганду. Несмотря на это, в преднамеренных и скоординированных усилиях мы вместе устанавливаем правду и говорим единым голосом», — добавила Харрис.

отношения с Россией, Камала Харрис
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