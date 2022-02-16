Сенат США немедленно введет санкции против РФ в случае нападения на Украину

Сенат США готов поддержать немедленное введение санкций в отношении России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, заявили лидеры Верхней палаты Конгресса и высокопоставленные члены комитетов по вооруженным силам, банковскому делу, международным отношениям и разведке.

«Мы готовы полностью поддержать немедленное введение сильных, надежных и эффективных санкций в отношении России, а также жестких ограничений и контроля за экспортом в Россию, и мы будем призывать наших союзников и партнеров в Европе и во всем мире присоединиться к нам», — говорится в заявлении сенаторов.

По их словам, если Москва продолжит «наступление на суверенитет Украины, Россия будет вынуждена заплатить суровую цену».

Сенаторы также подтвердили свою поддержку Украине, включая экономическую помощь, помощь в области безопасности и гуманитарную помощь.

«Не заблуждайтесь: Сенат Соединенных Штатов поддерживает народ Украины и наших союзников и партнеров по НАТО, которым больше всего угрожает российская агрессия. Наши войска готовы усилить оборону наших восточноевропейских союзников, и мы готовы решительно ответить на усилия России по подрыву безопасности Соединенных Штатов внутри страны и за рубежом. Мы также призываем наших союзников присоединиться к нам в укреплении восточного фланга НАТО», — добавили они.

Заявление сделано в связи с тем, что сенаторы до сих пор не могут согласовать двухпартийный законопроект о санкциях в отношении России в случае ее нападения на Украину, предложенный председателем комитета по международным отношениям демократом Бобом Менендесом.

В то же время республиканцы в Сенате во вторник обнародовали собственный законопроект о санкциях против России.

Законопроект, инициированный главным республиканцем в комитете сената по международным отношениям Джеймсом Ришем и поддержанный 30 сенаторами-республиканцами, предлагает наложить санкции на трубопровод «Северный поток 2» и лишить президента США Джо Байдена возможности отказаться от санкций, если Россия вторгнется на Украину.

Согласно ему, в случае вторжения России в Украину также будут наложены немедленные санкции на российские банки и российских чиновников. Законопроект включает и новую финансовую помощь Украине, ускорение продажи оружия Украине, предоставление Пентагону нового финансирования военных учений в Европе и увеличение финансирования борьбы с российской дезинформацией.

«Хотя военное вторжение еще не произошло, есть и другие способы, которыми Россия может напасть на Украину, которые будут разрушительными для украинцев и европейской безопасности в целом», — говорится в заявлении Риша.

Менендес обвинил республиканцев в том, что они выдвинули свой законопроект, «вместо того, чтобы работать над достижением консенсуса по всеобъемлющему двухпартийному предложению, которое продемонстрировало бы единый фронт».