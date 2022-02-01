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Сенат США может уже на этой неделе согласовать санкции против России

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Сенат США может уже на этой неделе согласовать санкции против России

Сенат Конгресса США на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных им сенаторов.

«Мы надеемся обсудить пару последних моментов, по которым нужно достичь согласия, после чего можно будет двигаться вперед», — приводит Bloomberg слова председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси). Сенатор-демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут) считает, что последние детали могут быть согласованы «на следующий день или около того». В свою очередь сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) сказал, что можно сообщить о прогрессе в дискуссиях между двумя партиями.

Как отмечает Bloomberg, американские законодатели до сих пор не пришли к единому мнению о том, следует ли вводить в отношении РФ ограничительные меры в превентивном порядке. Кроме того, споры у законодателей вызывает вопрос о том, какие меры США могут принять в отношении газопровода «Северный поток — 2» в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Менендес ранее заявлял, что некоторые из обсуждаемых в Сенате США санкций против РФ из-за ситуации против Украины могут быть введены до вторжения РФ. Он не пояснил, какие именно санкции могли бы быть введены заранее. Администрация США до этого выступала против использования санкций до вторжения РФ в Украину, поскольку иначе они потеряют сдерживающий эффект.

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Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод «Северный поток — 2». Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

отношения с Россией, сенат США
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