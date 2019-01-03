Таможня не пустила в страну тираж с рождественским посланием патриарха Кирилла

Сотрудники таможенной службы Украины не пустили в страну тираж с посланием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, предназначенный для Рождественского богослужения в храмах и церквях 7 января. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.
«Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж Рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января», — написал он.
Предлогом для задержки, как отметил Легойда, послужило несоблюдение «таможенных формальностей».
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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