В Минск поедет группа переговорщиков ЕС обсуждать репатриацию нелегалов

Группа экспертов из ЕС отправилась в Беларусь, чтобы обсудить технические вопросы, связанные с возвращением на родину нелегалов, скопившихся на белорусско-польской границе, заявил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Сейчас небольшая группа, представляющая Еврокомиссию и Европейскую внешнеполитическую службу, направляется в Минск. Речь пойдет о технических контактах, цель которых — определить, что требуется для упрощения репатриации людей», — сказал он во время видеоконференции из Душанбе.

Боррель пояснил, что речь — исключительно о решении технических вопросов, а не о полномасштабных переговорах с Минском, от которых Брюссель отказывается.

Ранее во вторник замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что европейская сторона намерена добиться ускорения процесса возвращения на родину нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через территорию Беларуси.

«У нас есть идея. Она предусматривает ускорение процесса возвращения мигрантов домой», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

По его словам, «много новых самолетов вылетят из Беларуси (чтобы вернуть мигрантов на родину — Ред.)».