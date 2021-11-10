ЕС и США расширят санкции против Беларуси

Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Беларуси, под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица. Об этом сообщила журналистам в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Ее слова приводит агентство Bloomberg.
«Мы будем расширять наши санкции против Беларуси очень быстро. В начале следующей недели произойдет расширение санкций против белорусских элементов, — отметила фон дер Ляйен. — Насколько я проинформирована, Соединенные Штаты подготовили санкции, которые вступят в силу в начале декабря».
Евросоюз и США готовятся наказать белорусские власти за организацию гибридной атаки на ЕС. «Мы должны защитить наши демократии от такого рода циничного геополитического давления», — заявила фон дер Ляйен. Она считает ситуацию на границе Беларуси и Польши не миграционным кризисом, а попыткой белорусских властей дестабилизировать своих соседей.
Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что на встрече глав МИД стран ЕС в начале следующей недели новые санкции Евросоюза против Минска, скорее всего, будут одобрены.
Миграционный кризис на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.
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