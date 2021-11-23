Корниенко объяснил, почему не отстранили Трухина после ДТП под Киевом

Первый заместитель председателя Верховной Рады, бывший руководитель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что глава партийной ячейки «СН» на Полтавщине, народный депутат из одноименной парламентской фракции Александр Трухин не слагал полномочия на время следствия по делу о ДТП, потому что члены политсилы не увидели достаточно информационных оснований для этого.

Соответствующее заявление Корниенко сделал в интервью интернет-изданию «Радио Свобода».

«Мы не видели для этого достаточно информационных оснований. Видели информационную атаку, которую широко поддерживали оппозиционные мощности», — сказал первый вице-спикер.

Он также отметил, что устав партии «Слуга народа» не предусматривает положений относительно решения вопроса о временном отстранении руководителя партийной ячейки от должности исключительно председателем партии. «Есть партийная организация, есть депутаты местные, есть члены партии, есть члены совета партии в Полтавской области. Они должны эти вопросы со своей стороны поднимать», — добавил парламентарий.

Кроме того, Корниенко сообщил, что неофициально обращался к министру внутренних дел Денису Монастырскому и к самому фигуранту дела Трухину с просьбой максимально открыто комментировать ход расследования.

В то же время, первый вице-спикер отметил, что в настоящее время расследованием дела о ДТП с участием Трухина занимается Государственное бюро расследований. Корниенко призвал дождаться результатов следствия.

Напомним, СМИ сообщали, что народный депутат от «Слуги народа» Александр Трухин 23 августа 2021 года стал виновником дорожно-транспортного происшествия на Бориспольской трассе при въезде в Киев. Вследствие ДТП пострадали шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лышень. Через несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию.

31 августа процессуальный руководитель по делу относительно ДТП при вероятном участии Трухина поручил дальнейшее расследование этого события следователям Государственного бюро расследований.

Трухин заявил, что следователи и адвокаты запретили ему комментировать ход расследования.