Во втором туре Разумков побеждает Зеленского

За действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, которые приняли бы участие в выборах главы государства, если бы они проходили в ближайшее время, и определились со своим выбором, свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова 11-17 ноября.
Пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы поддержать 17,5% определившихся с выбором респондентов, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 10,9%, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 9,4%, народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 7,5%.
За лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко на президентских выборах готовы проголосовать 5,2% определившихся с выбором респондентов, за лидера «Украинской стратегии», экс-премьера Владимира Гройсмана — 4,9%, за экс-нардепа Евгения Мураева — 4,8%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 3,1%.
При этом во втором туре Зеленского готовы поддержать 25,7% общего количества опрошенных, Порошенко — 21,9%, а 34,2% заявили, что не принимали бы в голосования участие.
Если бы во второй тур вышли Зеленский и Бойко, Зеленский бы победил с результатом 28,6% общего количества голосов, за Бойко проголосовали бы 17,3%, 33,8% не участвовали бы в голосовании.
Если бы во второй тур вышли Зеленский и Разумков, победил бы Разумков с 25,1% голосов, за Зеленского бы проголосовали 23,3%, не участвовали бы в голосовании 30,6%.
В динамике рейтинг Зеленского, Порошенко, Бойко, Смешко и Ляшко показывает рост после продолжительного падения, Разумкова — небольшое падение после роста, Тимошенко и Мураева — незначительное падение, Гройсмана — рост.
Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим показателям, ошибка выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,3%.
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