Сенаторы США предлагают увеличить оборонную помощь Украине

Сенаторы США внесли в проект закона США об оборонном бюджете NDAA-2022 предложение относительно увеличения помощи Украине в сфере безопасности и обороны на фоне нынешней агрессии со стороны РФ.

Об этом сообщает в среду американское издание Politico.

«Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин стремятся увеличить финансирование Пентагона с целью вооружения Украины, добавив еще $50 миллионов в рамках ежегодного законодательства о политике (США — ред.) в сфере обороны, которое обсуждается в зале Сената», —сообщает издание.

В то же время отмечается, что процесс утверждения законопроекта сейчас находится «в подвешенном состоянии» после того, как на прошлой неделе голосование за большое количество внесенных поправок приостановилось. Предложение Портмана и Шахина может быть принято в случае его поддержки большинством сенаторов. Ожидается, что это произойдет не ранее следующей недели, после празднования в Америке национального праздника, Дня благодарения.

Напомним, в Конгрессе США все чаще призывают администрацию Байдена действовать самым решительным образом для сдерживания России, усилившей напряженность возле украинской границы. В том числе законодатели настаивают на поставках Украине дополнительного оружия.