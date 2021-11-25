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В России Netflix проверят на ЛГБТ-пропаганду

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В России Netflix проверят на ЛГБТ-пропаганду

В Министерство внутренних дел РФ поступило обращение с жалобой на демонстрацию сервисом Netflix сериалов ЛГБТ-тематики несовершеннолетним под маркировкой «16+», ведомство приступило к ее рассмотрению, сообщает газета «Ведомости», которая ознакомилась с копией документа.

В органы обратилась Ольга Баранец, которая называет себя «общественным уполномоченным по правам семьи». Она направила свое обращение в МВД 10 ноября. «Эта красочная коллекция фильмов и сериалов повествует о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров», — цитирует издание обращение Баранец.

«Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в обращении. Она просит привлечь к ответственности по этой статье как саму стриминговую платформу, так и ее должностных лиц.

На сайте «уполномоченного» также есть статья с требованием «привлечь Netflix за пропаганду извращений российским детям».

«Налицо объективная сторона административного правонарушения: умышленная пропаганда для российской „продвинутой молодежи“ нетрадиционных сексуальных установок через главных героев и сюжет фильма, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, да и просто пробуждение интереса к этой теме в головах детей, которые сами бы об этом никогда и не задумались», — говорится в статье.

Напомним, 17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал местный телеканал «Муз-ТВ» на 1 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей на июньской премии «Муз-ТВ».

Роскомнадзор усмотрел в церемонии ЛГБТ-пропаганду, поскольку на премии появились блогер Даня Милохин в костюме, состоящем наполовину из платья, наполовину из смокинга, блогер Игорь Синяк в женском платье и певец Филипп Киркоров с рэп-исполнителем Давой (Давидом Манукяном), которые в образе молодоженов проехались по ковровой дорожке в кабриолете с цветами, окруженные полуобнаженными мужчинами. При этом трансляция премии была помечена знаком «6+».

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Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в России в 2013 году. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал его дискриминационным и нарушающим Европейскую конвенцию о правах человека.

Россия, Netflix, ЛГБТ
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