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Выпускников «Президентского университета» заставят отрабатывать или платить штраф

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Выпускников «Президентского университета» заставят отрабатывать или платить штраф

Выпускник «Президентского университета» сможет отказаться от работы в государственном секторе после окончания вуза в случае компенсации им стоимости обучения в трехкратном размере, предусматривает концепция учебного учреждения.

«Если студент заинтересовал работодателя, он компенсирует обучение в трехкратном размере», — говорится в концепции создания «Президентского университета», сообщает Интерфакс-Украина.

В свою очередь заместитель Министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук заявил, что этот подход является концептуальным и, возможно, будет доработан и изменен. «Это концептуальный взгляд, который есть на сегодня... Эта норма нуждается в доработке и юридическом оформлении... Мы не говорим, что это догма. Возможно, есть другой механизм, который позволит сделать так, чтобы все выпускники оставались в Украине и работали на Украину», — сказал он во время пресс-завтрака в Киевском национальном университете им.Шевченко в четверг.

Также, согласно концепции «Президентского университета», по окончанию вуза студентам будет гарантировано трудоустройство в государственных компаниях, органах власти, исследовательских и научных институтах. По окончанию вуза студент будет обязан проработать в государственном секторе по принципу «сколько обучался — столько работаешь».

По словам замминистра, первый набор «Президентского университета» будет составлять 120 студентов. В дальнейшем из года в год, набор будет увеличиваться, а максимальное возможное количество студентов составляет 2,5 тыс. человек.

Он отметил, что изначально в вузе запланирована бюджетная форма обучения, но в Минобразования не исключают, что в будущем будет введена и контрактная форма обучения, в том числе для иностранных студентов. В то же время, Гарбарук затруднился ответить на вопрос, какая прогнозируемая стоимость обучения одного студента в год в «Президентском университете».

Замминистра отметил, что законопроект «О Президентском университете» на данный момент почти подготовлен и находится в Офисе президента.

Как сообщалось, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров начать подготовку проекта создания «Президентского университета».

В июне правительство Украины утвердило концепцию реализации проекта «Президентский университет», целью которого является создание вуза, сочетающего высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция «треугольника знаний»), как пилотного проекта для обеспечения научных учреждений, государственных органов и инновационного бизнеса молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки.

В университете планируется готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; глобализация и международные коммуникации. Студенты нового университета смогут получить научные степени бакалавра, магистра и доктора философии (MBA, MBI, PHD).

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Строительство «Президентского университета» на территории государственного «Экспоцентра Украины» (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн. На территории будущего университета предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта.

Ожидается, что «Президентский университет» начнет образовательный процесс с 1 октября 2023 года. До этой даты распланирован комплекс строительных и организационо-подготовительных работ. В 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, аппарат-отеля для студентов и преподавателей. Завершить строительство объектов «Президентского университета» планируется в октябре 2025 года.

Президентский университет
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