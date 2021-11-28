В ООН спрогнозировали сокращение населения Украины до 35 млн

Население Украины в 2050 году составит 35 млн человек. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».

В последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Тогда население страны составило 48 240 902 человека.

Причинами такого быстрого сокращения населения эксперты ООН называют низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции.

В организации рекомендовали властям остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.

В предыдущем докладе ООН о демографической ситуации в мире, опубликованном в 2019 году, эксперты спрогнозировали сокращение числа населения Украины до 35,2 млн человек до 2050 года.