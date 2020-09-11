Премьер Польши призывает остановить «Северный поток 2»

Главы правительств стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) обсудили в пятницу на встрече в польском городе Люблин ситуацию с проектом газопровода «Северный поток 2».
«Вкратце мы обсудили проблему газопровода „Северный поток 2“. На наш взгляд, это проект, который снижает энергетическую безопасность этой части Европы (Центральной Европы) и должен быть остановлен», — сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Ранее сегодня о возможной приостановке «Северного потока 2» заявили в Германии. Власти ФРГ допускают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.
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