В Украине сокращают срок действия «желтых» COVID-сертификатов

В Украине с 6 декабря изменится срок действия «желтого» сертификата вакцинации. Вместо 120 дней, он будет действительным всего 30.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.
«Срок действия „желтого“ сертификата с 6 декабря становится 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней. „Желтый“ сертификат — это документ, который удостоверяет проведение одной прививки, а „зеленый“ сертификат выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19», — рассказал Ляшко.
Министр отметил, что минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин составляют для:
Pfizer — 21 день,
Moderna — 28 дней,
CoronaVac — 14 дней,
AstraZeneca — 28 дней.
Напомним, Кабинет министров Украины 24 ноября принял решение в четыре раза сократить срок действия «желтых» COVID-сертификатов.
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