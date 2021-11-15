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Отстранение от работы невакцинированных от COVID-19 и проверку сертификатов обжалуют в суде

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Отстранение от работы невакцинированных от COVID-19 и проверку сертификатов обжалуют в суде

В Окружном административном суде Киева обжалуют отстранение от работы из-за отсутствия прививки против COVID-19 и проверки сертификатов вакцинации в общественных местах.

Согласно сообщению пресс-службы суда, в ОАСК зарегистрировано 4 иска к Государственному космическому агентству Украины об обжаловании приказов об отстранении от работы. В частности, истцы просят суд признать противоправными и отменить приказы, которыми они были отстранены от работы, и возобновить их на работе.

Кроме того, ОАСК открыл производство по делу об обжаловании отдельных положений постановления № 1236 от 9.12.20 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

В частности, истец, кроме прочего, просит суд отменить п.18 указанного постановления по части предоставления права работникам Нацполиции, Нацгвардии, должностным лицам, уполномоченных органами местного самоуправления проводить на улицах, в парках, других общественных местах (заведениях общественного питания, развлекательных заведениях, транспорте) выборочную проверку документов, а также документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины поручил руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы с 8 ноября до момента вакцинации.

вакцинация, ОАСК, Covid-сертификат
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