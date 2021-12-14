СБУ ликвидировала самую большую в Украине сеть по изготовлению поддельных Covid-сертификатов

В Киеве разоблачили схему незаконного получения международных свидетельств о вакцинации от Covid-19, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

«За деньги дельцы предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактического проведения прививки. По предварительным данным, „прибыль“ злоумышленников составила более 5 млн грн ежемесячно. Сейчас это самая большая по количеству изготовленных Covid-фальшивок сеть в Украине», — указывается в сообщении.

Следствие установило, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны. За вознаграждение они вносили данные «клиентов» в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг «Дия».

Для передачи «списков» для оформления фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, злоумышленники ежемесячно загружали в электронную систему eHealth около 2000 тысяч недостоверных записей о прохождении гражданами вакцинации. Указанные «услуги» стоили от 3000 до 4500 грн.

На данный момент решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении в совершении преступления об и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.