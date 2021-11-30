В ЮАР сообщили, что в больницы поступает много детей с ковидом

Необычно большое число детей в возрасте до двух лет поступает сейчас в больницы столицы ЮАР Претории с коронавирусом. Об этом сообщила во вторник сотрудница Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ) Васила Джасат.
«За последние дни в агломерации Тсване, куда входит Претория, были госпитализированы 52 ребенка до двух лет с COVID-19, — цитирует ее слова радиостанция SABC. — Пока в этой возрастной группе зафиксирован один летальный исход». По ее словам, среди пациентов, помещенных в больницы Тсване с коронавирусом, на малолетних детей приходится 10%.
Специалисты НИИЗ не сообщают, каким именно штаммом инфицированы дети. Однако, как заявил 28 ноября президент ЮАР Сирил Рамапоса, большинство новых заболевших в провинции Гаутенг, куда входит Тсване, инфицированы омикрон-штаммом. За последние пять дней в Гаутенге было выявлено более 10 тыс. ковидных больных.
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