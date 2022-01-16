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Ученые ожидают появления новых штаммов коронавируса после «омикрона»

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Ученые ожидают появления новых штаммов коронавируса после «омикрона»

Быстрое распространение омикрон-штамма с большой вероятностью приведет к новым мутациям коронавируса, считают американские специалисты.

«Чем быстрее „омикрон“ распространяется, тем больше существует возможностей для мутаций, которые могут привести к возникновению новых вариантов», — цитирует Associated Press Леонардо Мартинеса, эпидемиолога Бостонского университета. Специалист Университета Джонса Хопкинса по инфекционным заболеваниям Стюарт Кэмпбелл Рэй подтвердил, что для появления новых штаммов необходима «очень широко распространенная инфекция».

При этом, по мнению Рэя, омикрон-штамм может и не вызвать снижения летальности коронавируса. «Омикрон» предварительно считается менее опасным, чем предыдущие варианты, но это не обязательно значит, что коронавирус и дальше будет мутировать в этом направлении, считает инфекционист. «Люди задаются вопросом, станет ли вирус со временем переноситься более легко. Но для этого нет особых причин. Мне кажется, мы не можем быть уверены, что вирус станет менее смертоносным», — сказал Рэй.

Он отметил, что, хотя вирус действительно не может активно распространяться, если быстро убивает своих носителей, существуют и другие схемы, которые позволяют инфекции быть одновременно и очень заразной, и опасной. Например, вирус может быть устроен так, что сразу после заражения инфицированные переносят болезнь легко и в это время активно заражают окружающих, а после их состояние усугубляется.

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Омикрон-штамм выявили в странах Южной Африки в ноябре прошлого года. По данным ВОЗ, сейчас он обнаружен уже более чем в 100 странах. Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в декабре заявлял, что «омикрон» распространяется быстрее других вариантов, заражает привитых и переболевших ковидом.

При этом омикрон-штамм отличается более легким течением болезни и меньшей долей смертельных исходов.

коронавирус, омикрон
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