С «омикроном» шансы попасть в больницу в 2,5 раза ниже, чем с «дельтой»

Эксперты KSE прогнозируют снижение уровня заболевания коронавирусом штамма «омикрон», но не его остановку.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

«Если последние две недели мы видели прирост заболеваемости в два раза, то сейчас мы имеем рост на 75% и в дальнейшем ожидаем замедление темпов роста, но в то же время его продолжения», — прогнозирует Ганиченко.

Кроме того, он подчеркнул, что часть госпитализированных во время волны «омикрон» сократилась в 2,5 раза по сравнению с волной «дельта» и составляет 10% заболевших.

По данным Ганиченко, также снизился уровень смертности в четыре раза. Во время «дельта»-волны он составлял 2%, сейчас 0,5%.

В свою очередь, аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова сообщила, что госпитализации с COVID-19 увеличились на 34%, но также увеличились и выписки на 33%.

Она также указала, что в настоящее время занято около трети коек с кислородом. В то же время, Кузьминова подчеркнула, что реанимационные койки и аппараты ИВЛ загружены меньше, чем в прошлом году.

«Основные причины такого низкого темпа загруженности этих типов медицинских ресурсов это более легкое течение вируса „омикрон“ и более высокий уровень вакцинации в Украине по сравнении с осенней „дельта“-волной», — пояснила она.

Кроме этого, аналитик подчеркнула, что смертность стабилизировалась на уровне в среднем 132 человека вдень, что в пять раз меньше чем при «дельта»-волне.