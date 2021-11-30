Конституционный суд отказался приводить к присяге новых судей, которых недавно назначил Зеленский

Сегодня Конституционный суд признал невозможным приведение к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук, которых 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда.

По этому поводу Конституционный суд принял специальное постановление об отсрочке присяги этими лицами, несмотря на то, что по Закону «О Конституционном Суде Украины» (ст. 17) специальное пленарное заседание Суда по приведению вновь назначенных судей КСУ к присяге должно состояться не позднее п. рабочего дня со дня назначения судьи на должность, сообщает ZN.UA.

По информации источников в КСУ, такое решение Конституционный суд принял в связи с отсутствием вакансий судей КСУ по квоте президента. Согласно ст. 148 Конституции в состав КСУ входят 18 судей, назначаемых президентом, парламентом и съездом судей — каждый из них по 6 судей.

Принимая указанное постановление, КСУ исходил из того, что на момент издания президентом В. Зеленским указа о назначении А.Петришина и А.Грищук все шесть должностей судей КСУ по квоте главы государства были заняты и сегодня отсутствуют вакансии, на которые глава государства мог бы назначить новых судей. На этих должностях находятся назначенные в разное время разными президентами судьи Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий, конституционный срок полномочий которых не истек.

При такой ситуации принесение присяги судьи КСУ А.Петришиным и А.Грищук привело бы к неправомерному увеличению конституционного состава КСУ — с 18 до 20 судей, а затем к нелегитимности деятельности КСУ вообще. Одним из аргументов в пользу такого вывода было то, что Европейский суд по правам человека 7 мая 2021 г. по делу «Ксеро Флор против Польши» признал нарушение права человека на справедливый суд из-за того, что в принятии решения Конституционного Трибунала Республики Польша участвовало лицо, которая была назначена Сеймом членом Конституционного Трибунала на несуществующую вакансию.

Принятие КСУ решения о невозможности принесения присяги новоназначенными судьями означает, что КСУ фактически поставил под сомнение правомерность указов Зеленского о назначении А.Петришина и А.Грищук по той причине, что у президента не было правовых оснований для такого назначения в связи с тем, что квота главы государства в части формирования состава КСУ сейчас полностью исчерпана. Такое решение также означает, что КСУ не считает уволенными в предусмотренном Конституцией порядке с должности судей КСУ А.Касминина и А.Тупицкого, указы о назначении которых судьями КСУ президент Зеленский упразднил еще 27 марта с. р.

Следует отметить, что 14 июля этого года Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене им указа о назначении Тупицкого судьей КСУ. Дело находится на апелляционном рассмотрении в Большой палате Верховного суда.

Как известно, вчера десять общественных организаций обратились в КСУ с требованием не приводить к присяге назначенных президентом судей КСУ до момента возникновения вакантных должностей по квоте главы государства. Перед этим они обращались к Зеленскому не назначать новых судей КСУ из-за отсутствия вакансий по его квоте и угрозы делегитимизации КСУ.

В свою очередь Офис президента разместил на официальном сайте главы государства сообщение о том, что назначение Петришина и Грищук осуществлено на соответствующие места, которые оставались вакантными с марта этого года. Следовательно, они назначены на должности судей КСУ и могут выполнять свои служебные обязанности.

А.Петришин занимает должность президента Национальной академии правовых наук Украины. Он известен тем, что в 2003 г. юридически обосновал возможность третьего президентского срока для Леонида Кучмы и его заключение легло в основу известного одиозного решения КСУ. А. Грищук на момент издания указа работала профессором Львовского национального университета им. И.Франко. По информации информированных источников, важная роль в назначении ее судьей КСУ принадлежит ее отцу, который с 2019 г. является членом Высшего совета правосудия и членом Комиссии по правовой реформе при президенте Зеленском.

Напомним, общественные организации призвали Конституционный Суд не приводить к присяге судей КСУ, которых глава государства Владимир Зеленский назначил в отсутствие президентской квоты, о чем говорится в заявлении, опубликованном на сайте Центра политико-правовых реформ. Речь идет о судьях Александре Петришине и Оксане Грищук, которых назначили вместо Александра Тупицкого и Александра Касминина.