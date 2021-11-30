Лукашенко признал Крым российским

Крым де-факто и де-юре стал российским после «референдума» 2014 года, заявил в интервью РИА Новости президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — сказал он.

Он также отметил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ.

«Если президент уже туда (в Крым — ред.) приехал... с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят», — сказал он.

По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией.

«Хотя ни для меня, ни для Путина — это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет», — отметил глава белорусского государства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года «референдума», который прошел после аннексии полуострова Россией.