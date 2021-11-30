Лукашенко признал Крым российским

Крым де-факто и де-юре стал российским после «референдума» 2014 года, заявил в интервью РИА Новости президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — сказал он.
Он также отметил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ.
«Если президент уже туда (в Крым — ред.) приехал... с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят», — сказал он.
По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией.
«Хотя ни для меня, ни для Путина — это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет», — отметил глава белорусского государства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года «референдума», который прошел после аннексии полуострова Россией.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016