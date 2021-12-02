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«Тысячу Зеленского» можно будет потратить на покупку книг

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«Тысячу Зеленского» можно будет потратить на покупку книг

В рамках программы «єПідтримка» по поддержке бизнеса и граждан в период пандемии COVID-19 средства в размере 1000 грн, которые будут предоставляться вакцинированным от коронавируса украинцам, можно будет потратить и на приобретение книг.

Об этом сообщила в Фейсбук первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

«Совсем скоро, с 19 декабря, стартует программа «єПідтримка». Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку. Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других организаций, проанализировали потери от карантина в книгоиздании, по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы «єПідтримка», — отметила она.

Ранее сообщалось, что воспользоваться средствами в рамках программы «єПідтримка» можно будет в течение четырех месяцев после дня поступления средств.

Как сообщал Капитал, президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. грн гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19. Президент пояснил, что за эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты на поездки внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для выплат вакцинированным от коронавируса в этом году из госбюджета выделят 3 млрд грн, а в начале 2022 года — еще 3 млрд грн, но возможно расширение финансирования этой программы.

тысяча Зеленского
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