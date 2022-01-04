Украинцы уже израсходовали более 700 млн грн из выплаченной «тысячи Зеленского»

Украинцы израсходовали более 700 млн грн выплат по 1 тыс. грн в рамках госпрограммы «еПоддержка», из них 250 млн грн израсходовали в книжных магазинах, 210 млн грн — в кинотеатрах, еще 90 млн грн — на покупку железнодорожных, авиа и пассажирских перевозок, сообщило Министерство экономики.
«За первые две недели работы программы „еПоддержка“ свыше 6,2 млн украинцев подали заявки в „Дие“ на получение 1000 грн. Более 700 млн грн из полученных средств украинцы уже потратили», — указало министерство в сообщении на сайте во вторник.
Помимо указанного 87 млн грн были израсходованы на покупку билетов в театры, на концерты или на другие развлекательные услугу, 59 млн грн — на спорт.
«В целом с начала работы программы „еПоддержка“ гражданам выплачено уже почти 6 млрд грн», — указало министерство.
Как сообщалось, 19 декабря в полноценном режиме (а некоторое время до этого в тестовом) была запущена программа «еПоддержка», в рамках которой каждый украинец, получивший две дозы вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений или покупку книг.
Со второй половины января 2022 года программу будет расширено — люди старше 60 лет смогут израсходовать эти деньги на приобретение лекарств. По условиям программы, получатель должен быть зарегистрирован в приложении «Дия», а выплата будет осуществляться через один из уполномоченных банков. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения и могут быть потрачены как оффлайн (при безналичном расчете смартфоном), так и онлайн. Программа рассчитана на год, до 18 декабря 2022 года.
Во втором-третьем квартале 2022 года ожидается запуск альтернативного оффлайн-механизма для получения таких выплат для тех, у кого нет смартфона.
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