Банки начали выдавать пластиковые карты с «тысячей Зеленского»

Альфа-Банк и виртуальный monobank заявили о начале выдачи пластиковых карточек в рамках программы «еПоддержка».

Согласно сообщению пресс-службы Альфа-Банка в понедельник, карты «еПоддержка» можно получить в отделениях банка уже с 10 января. Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты.

Клиенты monobankʼа, которые оформили карту «еПоддержка», могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение «Новой Пошты», сообщил в своем Телеграм-канале сооснователь monobank Олег Гороховский. Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку — 50 грн.

Государственный ПриватБанк в рамках программы «еПоддержка» также планирует выпуск пластиковых карт, сообщила пресс-служба банка агентству «Интерфакс-Украина».

В целом с момента старта проекта клиенты monobankʼа оформили 2,36 млн карт, получили почти 2 млрд грн выплат и потратили уже 620 млн грн, отметил Гороховский.

По данным Альфа-Банка, его клиенты уже израсходовали 40 млн грн, преимущественно на книги.

На сегодняшний день ПриватБанк уже начислил в рамках программы средства на 3,8 млн карт, 400 млн грн из которых его клиенты уже потратили.

По данным Министерства экономики на 4 января, с начала работы программы «еПоддержка» гражданам Украины выплачено уже почти 6 млрд грн.