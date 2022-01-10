Банки начали выдавать пластиковые карты с «тысячей Зеленского»

Альфа-Банк и виртуальный monobank заявили о начале выдачи пластиковых карточек в рамках программы «еПоддержка».
Согласно сообщению пресс-службы Альфа-Банка в понедельник, карты «еПоддержка» можно получить в отделениях банка уже с 10 января. Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты.
Клиенты monobankʼа, которые оформили карту «еПоддержка», могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение «Новой Пошты», сообщил в своем Телеграм-канале сооснователь monobank Олег Гороховский. Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку — 50 грн.
Государственный ПриватБанк в рамках программы «еПоддержка» также планирует выпуск пластиковых карт, сообщила пресс-служба банка агентству «Интерфакс-Украина».
В целом с момента старта проекта клиенты monobankʼа оформили 2,36 млн карт, получили почти 2 млрд грн выплат и потратили уже 620 млн грн, отметил Гороховский.
По данным Альфа-Банка, его клиенты уже израсходовали 40 млн грн, преимущественно на книги.
На сегодняшний день ПриватБанк уже начислил в рамках программы средства на 3,8 млн карт, 400 млн грн из которых его клиенты уже потратили.
По данным Министерства экономики на 4 января, с начала работы программы «еПоддержка» гражданам Украины выплачено уже почти 6 млрд грн.
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