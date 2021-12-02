Украина, Польша и Литва приняли общее заявление

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда по результатам переговоров в формате «Люблинского треугольника» в четверг приняли совместное заявление.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в заявлении президенты Украины, Литвы и Польши призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Зеленский в четверг принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника и провел разговор в формате видеоконференции с президентами Литвы и Польши.