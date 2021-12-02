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Кипр меняет правила въезда для украинцев

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Кипр меняет правила въезда для украинцев

Согласно решению правительства Республики Кипр, с 6 декабря лица в возрасте от 12 лет, прибывающие в страну, обязаны делать ПЦР-тест на коронавирус.

Как сообщает Консульский отдел посольства Украины в Республике Кипр на странице в Facebook, решение об обязательном ПЦР-тестировании по прибытии в страну воздушным или морским транспортом, независимо от страны отправления, касается всех лиц в возрасте от 12 лет, независимо от наличия у них справки о полной вакцинации или выздоровлении от COVID-19. При этом стоимость ПЦР-теста будут платить оплачивать пассажиры.

Принятие временных мер необходимо в связи с обнаружением новой мутации COVID-19 «Omicron», которая была зафиксирована в странах Африки и Европы.

«Уточняется, что пассажиры, въезжающие в Республику Кипр из портов для кратковременного посещения должны иметь отрицательный сертификат ПЦР-тестирования сроком до 72 часов. Кроме того, по прибытии они должны будут пройти быстрые тесты на антиген за счет Республики Кипр», — говорится в сообщении.

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Решение вступит в силу с понедельника, 6 декабря 2021 года, и будет действовать до 10 января 2022 года, после чего будет пересмотрено на основе эпидемиологических данных.

Кипр, коронавирус
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