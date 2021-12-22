В ЮАР фиксируют более низкий процент госпитализаций больных со штаммом «омикрон»

Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом COVID-19 во время распространения штамма «омикрон» составляет порядка 6% от всех официально выявленных случаев заражения, это ниже, чем во время распространения других мутаций вируса, сообщает агентство EFE со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний (NICD) ЮАР.

Так, во время предыдущей волны коронавируса, когда активно распространялся штамм «дельта», уровень госпитализаций составлял 15,6%, а во время штамма «бета» — 16,2%. Изначально же, во время распространения самой первой волны коронавируса, этот показатель составлял не менее 13,1%.

Спустя месяц после появления штамма «омикрон» больницы ЮАР подтвердили, что в стране 5,6% госпитализированных с COVID-19 во время этой волны скончались, тогда как во время предыдущих волн речь шла о 20%.

В целом в ЮАР к настоящему моменту отмечают замедление темпов распространения штамма «омикрон».

В ЮАР на данный момент зарегистрировано 3,3 млн случаев заражения, скончались 90,5 тыс. человек. Эта страна остается эпицентром пандемии в Африке. Вакцинировано 26% населения.