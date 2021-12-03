У Зеленского объяснили, почему тысячу для вакцинированных не будут давать «живыми» деньгами

Вакцинированным украинцам не будет выплачиваться «живыми» деньгами 1000 гривен, поскольку существует риск выведения этих средств из экономики, а также роста инфляции.

Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он напомнил, что деньги будут поступать и будут тратиться через систему «Дія».

«Вот оппозиция говорит — дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратиться на импорт», — сказал Устенко.

По его словам, по программе «еПоддержка» есть ограниченные сферы, на которые можно потратить полученную от государства помощь в тысячу гривен за вакцинацию. А выдавая «живые» деньги, нельзя проконтролировать, на что они уйдут.

«Одна из целей программы — поддержка тех, кто больше всего страдает. А наиболее серьезно всегда страдает сектор услуг. Вот некоторые направления сектора услуг и получат эту поддержку. Другие секторы экономики страдают тоже, но страдают меньше по сравнению с этими. Поэтому было принято вот такое решение», — объяснил советник президента.

Ранее Президент Владимир Зеленский анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. гривен гражданам, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Выплата тысячи гривен будет осуществляться в виде ваучеров, сертификатов или депозитов всем гражданам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после. Средства, которые власти планируют выплачивать украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, будут брать из государственного бюджета.