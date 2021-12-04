Более 9% расходов бюджета-2022 инвестируют в развитие экономики

140 млрд грн или 9,4% от всех расходов Государственного бюджета в 2022 году пойдет на инвестиции в развитие экономики.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбук.

«Стоит также отметить, что за последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такой объем капитальных расходов, как это будет в 2022 году: 140 млрд грн, или 9,4% от всех расходов — это инвестиции в развитие экономики», — отметил Шмыгаль.

По его словам, главная смета страны на следующий год стала результатом плодотворной и скоординированной работы президента, правительства и народных депутатов.

Премьер-министр в очередной раз заверил в том, что Госбюджет-2022 сбалансирован и реалистичен, а приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, безопасность и оборона, инфраструктура, поддержка бизнеса, а также повышение социальных стандартов.

«По всем этим ключевым направлениям запланировано увеличение расходов, что позволит продолжить реализацию инициатив Президента и ряда правительственных программ. Увеличение зарплат медработникам, увеличение стипендий студентам, реализация программ „Большое строительство“ и „Большая термомодернизация“, льготные кредиты и доступная ипотека — все это будет обеспечено необходимым ресурсом», — написал Шмыгаль.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год». За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.