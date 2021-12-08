Маск собирается вживить нейрочип в мозг человека уже в следующем году

Компания Илона Маска Neuralink планирует начать в следующем году эксперименты по имплантированию нейрочипов в мозг человека.
Об этом сообщает Insider.
Компания стремится разработать систему, которая могла бы помочь людям с ограниченными возможностями силой мысли управлять интерфейсом их компьютеров и телефонов.
«Neuralink хорошо работает на обезьянах, и мы действительно проводим много тестов и просто подтверждаем, что это очень безопасно и надежно, а устройство Neuralink можно безопасно изъять», — заявил Маск.
Он добавил, что компания рассчитывает получить необходимые разрешения американских регуляторов в следующем году.
«Мы надеемся, что сможем испытать эту технологию с нашими первыми людьми — людьми с тяжелыми травмами спинного мозга, такими как тетраплегия, квадриплегия — в следующем году, ожидая одобрения FDA», — заметил Маск.
При этом Маск добавил, что стандарты Neuralink выше требований FDA.
Напомним, в начале апреля Neuralink опубликовала видео, в котором обезьяна передвигает экранный курсор и играет в видеоигру силой мысли.
Neuralink — американская компания, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, которые станут интерфейсом для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Созданная при участии Илона Маска, компания начала свою деятельность в 2016 году, однако была представлена широкой общественности в марте 2017 года.
Будущими продуктами Neuralink должны быть нейронные чипы, интегрированные в мозг человека с целью устранения последствий определенных заболеваний мозга, расширения памяти, лечения паралича, слепоты, депрессии, болезни Паркинсона и более оптимального управления сложными системами и т.д.
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