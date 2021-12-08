Войти
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
дружба народов
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена
позиция
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

планы
RSS

Маск собирается вживить нейрочип в мозг человека уже в следующем году

664
Маск собирается вживить нейрочип в мозг человека уже в следующем году

Компания Илона Маска Neuralink планирует начать в следующем году эксперименты по имплантированию нейрочипов в мозг человека.

Об этом сообщает Insider.

Компания стремится разработать систему, которая могла бы помочь людям с ограниченными возможностями силой мысли управлять интерфейсом их компьютеров и телефонов.

«Neuralink хорошо работает на обезьянах, и мы действительно проводим много тестов и просто подтверждаем, что это очень безопасно и надежно, а устройство Neuralink можно безопасно изъять», — заявил Маск.

Он добавил, что компания рассчитывает получить необходимые разрешения американских регуляторов в следующем году.

«Мы надеемся, что сможем испытать эту технологию с нашими первыми людьми — людьми с тяжелыми травмами спинного мозга, такими как тетраплегия, квадриплегия — в следующем году, ожидая одобрения FDA», — заметил Маск.

При этом Маск добавил, что стандарты Neuralink выше требований FDA.

Напомним, в начале апреля Neuralink опубликовала видео, в котором обезьяна передвигает экранный курсор и играет в видеоигру силой мысли.

Читайте также: Байден заявил, что США не обязаны защищать Украину в случае агрессии РФ

Neuralink — американская компания, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, которые станут интерфейсом для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Созданная при участии Илона Маска, компания начала свою деятельность в 2016 году, однако была представлена широкой общественности в марте 2017 года.

Будущими продуктами Neuralink должны быть нейронные чипы, интегрированные в мозг человека с целью устранения последствий определенных заболеваний мозга, расширения памяти, лечения паралича, слепоты, депрессии, болезни Паркинсона и более оптимального управления сложными системами и т.д.

Илон Маск, Neuralink
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 8 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016