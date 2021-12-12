Британские медики прогнозируют гибель 75 тысяч человек из-за омикрона

Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к значительному росту заболеваемости и смертности, следует из отчета Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM).

Авторы документа представили оптимистичный и пессимистичный сценарии пандемии в Англии с 1 декабря до 30 апреля. Первый предполагает, что иммунный ответ у населения будет высоким, а вакцины сохранят эффективность. В таком случае число заражений может достигать двух тысяч в день, а общее количество госпитализаций дойдет до 175 тысяч. Из них почти 25 тысяч человек могут умереть.

При пессимистичном сценарии число обращений к медикам может в два раза превысить показатели января 2021 года. Число госпитализаций составит 492 тысячи, а летальных исходов — 74,8 тысячи.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.

С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах, в том числе и в Великобритании, где им заразились более 600 человек.