Британские медики прогнозируют гибель 75 тысяч человек из-за омикрона

Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к значительному росту заболеваемости и смертности, следует из отчета Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM).
Авторы документа представили оптимистичный и пессимистичный сценарии пандемии в Англии с 1 декабря до 30 апреля. Первый предполагает, что иммунный ответ у населения будет высоким, а вакцины сохранят эффективность. В таком случае число заражений может достигать двух тысяч в день, а общее количество госпитализаций дойдет до 175 тысяч. Из них почти 25 тысяч человек могут умереть.
При пессимистичном сценарии число обращений к медикам может в два раза превысить показатели января 2021 года. Число госпитализаций составит 492 тысячи, а летальных исходов — 74,8 тысячи.
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах, в том числе и в Великобритании, где им заразились более 600 человек.
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