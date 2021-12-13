Большинство американских компаний введут обязательную вакцинацию

Почти две трети американских работодателей выступают за введение обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает Financial Times со ссылкой на опрос, проведенный рекрутерской компанией Manpower Group.
В опросе приняли участие около 6 тыс. работодателей США, 27% из которых заявили, что намерены обязать всех сотрудников сделать два укола вакциной от COVID-19. Еще 18% заявили, что планируют обязать всех сотрудников не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться. Наконец, еще 18% готовы ввести обязательную вакцинацию только для части своих сотрудников.
Таким образом, в общей сложности обязать вакцинироваться сотрудников намерены 63% опрошенных работодателей. В марте, когда проводился предыдущий аналогичный опрос, об обязательной вакцинации говорили лишь 4% респондентов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что все компании со штатом более 100 сотрудников обязаны ввести обязательную вакцинацию. Однако его решение так и не вступило в законную силу и оспаривается в суде. Решение по этому вопросу должно быть принято до 4 января.
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