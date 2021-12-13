За 4 дня более миллиона украинцев зарегистрировались на получение «тысячи Зеленского»

Украинцы открыли в банках более миллиона карточек для получения выплат по программе «єПідтримка».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

На утро понедельника, 13 декабря, банки открыли 1,04 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам тысячи гривен с 19 декабря.

Кроме того, 1,35 млн пользователей «Дії» записались на бета-тестирование услуги, которое стартует 13 декабря. Чтобы записаться на тестирование, нужно обновить приложение.

Среди всех банков больше всего открыто в monobank — около 0,9 млн карт. В А-банке — 84 тысячи, Альфа-банке — 72 тысячи.

Участие в программе принимают 6 банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. Однако Федоров отметил, что в понедельник ожидается подключение «по меньшей мере, еще одного крупного банка».