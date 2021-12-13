За 4 дня более миллиона украинцев зарегистрировались на получение «тысячи Зеленского»

Украинцы открыли в банках более миллиона карточек для получения выплат по программе «єПідтримка».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
На утро понедельника, 13 декабря, банки открыли 1,04 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам тысячи гривен с 19 декабря.
Кроме того, 1,35 млн пользователей «Дії» записались на бета-тестирование услуги, которое стартует 13 декабря. Чтобы записаться на тестирование, нужно обновить приложение.
Среди всех банков больше всего открыто в monobank — около 0,9 млн карт. В А-банке — 84 тысячи, Альфа-банке — 72 тысячи.
Участие в программе принимают 6 банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. Однако Федоров отметил, что в понедельник ожидается подключение «по меньшей мере, еще одного крупного банка».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016