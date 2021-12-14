Россияне все еще считают украинцев братским народом

Более половины (52%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что украинцы — братский народ, еще 31% относится к ним нейтрально, как к одному из многих народов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте центра во вторник.
«Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу, как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовал свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи)», — говорится в сообщении.
Каждый десятый (11%) считает, что украинцы враждебно настроены к россиянам. Отвечая на вопрос, чем является Украина для России, респонденты назвали ее братской страной (29%), просто соседом (26%), источником угрозы или дружественным государством (по 12%).
Большинство опрошенных (64%) следят за событиями в Украине, причем следит внимательно 21%. Не следят за ситуацией чуть больше трети (36%) респондентов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 декабря.
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